iColdplay live at Estate ai Parchi

"Quando assistere ai concerti della band n.1 al mondo è quasi impossibile, gli "iColdplay" scendono in campo con il loro tributo unico ed esclusivo alla celebre band britannica. Non un semplice concerto, non una banale scaletta di cover ma uno show spettacolare di musica ed emozioni, di luci e colori.

Sound imponente,strumentazione professionale ,look e allestimenti del palco ricercati per riproporvi una vera e propria "Coldplay experience" a 360º resa possibile da scenografi, ballerini, tecnici audio e video ma soprattutto dall'amicizia, dalla dedizione e dalla volontà di superare sempre i propri limiti che sono il marchio di fabbrica degli iColdplay!

Tutto questo avrà luogo il prossimo 4 agosto nella fantastica location del Teatro dei Parchi della Colombo a Roma.

Canzone dopo canzone, lasciatevi trasportare nel loro caleidoscopio di energia, divertimento ed atmosfere magiche.

Il loro motto risuona come un inno: "...make this life a wonderful adventure!"."