Vernissage della mostra "Ichi go ichi e - Una volta un incontro" al Museo delle Civiltà

Sabato 23 febbraio, alle 17, apre i battenti il vernissage della Mostra "Ichi go Ichi e Una volta un incontro" al Salone delle scienze del Museo delle Civiltà, in piazzale Guglielmo Marconi 14 a Roma.



Atmosfere del Sol Levante protagoniste dell'ultimo servizio fotografico di Damiano Rosa, raccolte nel volume "ICHI GO ICHI E Una volta un incontro", in mostra dal 23 febbraio al 31 marzo 2019 al Salone delle Scienze del Museo delle Civiltà [P.le Guglielmo Marconi, 14 - Roma].



Accostarsi ad una civiltà come quella giapponese attraverso l’approccio visuale, intuitivo, dato da fotografie come quelle “collezionate” da Damiano Rosa, scattate sulla base della sua personale sensibilità e senza partire, come da lui stesso dichiarato, da un progetto predefinito, è al tempo stesso più facile, immediato e più profondo.



Il volume è in vendita presso il Bookshop MUCIV Aditum Cultura.