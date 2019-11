Inverno incantato, la pista di ghiaccio a Tivoli

Gli Ice Park stanno invadendo la Capitale e spargendo una magica atmosfera fiabesca a Roma, dall'Auditorium Parco della Musica a Euroma2. E una pista di ghiaccio incantata è in arrivo anche a Tivoli.

L'evento "Inverno Incantato a Tivoli" sarà inaugurato sabato 7 dicembre. Nel cuore della cittadina in provincia di Roma precisamente in piazza Garibaldi, sarà allestito un immenso Ice Park, intorno al quale, nelle vie adiacenti del centro storico della cittadina tiburtina, sorgerà Inverno Incantato, suggestivo Villaggio di Natale, in stile nord Europa, particolarmente curato nell’allestimento nel quale saranno in vendita prodotti tipici, saranno presenti stand gastronomici e la casa di Babbo Natale per la gioia dei bambini.

Tutti i giorni, dalle 10.00 alle 22.00, sarà possibile pattinare liberamente; usufruire di corsi dedicati; partecipare ad attività ludico-ricreative legate alla tradizione natalizia; usufruire dell’animazione per i più piccoli; assistere a spettacoli per ogni fascia di età ed ad esibizioni atleti nazionali ed internazionali.

L'appuntamento con l'Inverno incantato di Tivoli è per sabato 7 dicembre. L'Ice Park sarà presente per tutte le festività natalizie.