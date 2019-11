Inverno Incantato, la pista di ghiaccio a Ladispoli

Come al Foro Italico a Roma anche Ladispoli avrà il suo Inverno Incantato. Nella centralissima Piazza Rossellini campeggerà un enorme Ice Park intorno al quale nascerà il Villaggio di Natale.

Stand allestiti in modo elegante ed uniforme e selezionati espositori offriranno prodotti tipici del Natale. Hobbistica, artigianato (sculture con i libri, alberi di natale con materiale riciclato, composizioni in cera profumate etc ), oggettistica, decori natalizi per albero e casa, presepi composizioni floreali, giocattoli, articoli da regalo e tanto altro ancora.

I bambini, oltre a pattinare, potranno trascorrere qualche ora nell’ attrezzata area giochi, uno spazio animato per dove il divertimento è la parola d’ordine. A bordo pista si potrà godere della cucina del punto ristoro particolarmente curato ed accogliente.



L’Ice Park di Ladispoli sarà inaugurato il prossimo 7 dicembre.