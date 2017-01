Roma ha un nuovo Ice Park: si pattina all'Aurelio

A quelle già in funzione da qualche settimana, che hanno permesso ad oltre 20000 romani, fra adulti e bambini, di scivolare con i pattini ai piedi sul ghiaccio in un’atmosfera divertente e coinvolgente, si è aggiunto in questi giorni l’Ice Park di P.zza S.Giovanni Battista de La Salle (piazza Irnerio) tradizionale location dei pattinatori romani.

Un’apertura attesa per il quadrante nord della Capitale, nel cuore del quartiere Aurelio, che resterà in funzione fino al 31 marzo, fino a primavera inoltrata.

La pista, che ha recentemente aperto i battenti, va ad aggiungersi a quelle già in funzione all’interno della cavea dell’Auditorium (che resterà aperta fino al 29 gennaio), quella di Piazza Re di Roma (fino al 28 febbraio), quella del centro commerciale Euroma2 (fino al 29 gennaio) e Pomezia che chiuderà con un gran finale domenica 8 gennaio dopo oltre un mese di apertura che ha portato in pista giovani e giovanissimi della zona a sud di Roma.

Per la giornata conclusiva gli organizzatori hanno previsto animazione, musica e show in pista per dare appuntamento al prossimo anno. "Su tutti gli Ice Park - informano gli organizzatori - sono previste fantastiche iniziative in occasione della festività dell’Epifania".