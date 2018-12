Ice Park a Piazza S.Giovanni Battista de La Salle

Dopo gli Ice Park dell’Auditorium e quello all’interno del centro commerciale Euroma2 è stato inaugurato domenica pomeriggio anche quello di P.zza S.Giovanni Battista de La Salle (piazza Irnerio) tradizionale location per pattinatori romani.

Un’apertura attesa per il quadrante nord della Capitale, nel cuore del quartiere Aurelio, che resterà in funzione fino al prossimo 17 febbraio. Sarà possibile pattinare tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00 ed usufruire di tutte le strutture di cui l’impianto al coperto dispone.

Intorno alla pista area giochi, spazio bimbi, punti ristoro e tutto quello che serve per il tuo relax e divertimento. Arte, moda, sport e musica si fondono per un’emozionante programma di spettacoli ed eventi.

Nelle giornate che precedono il Natale, ed in quelli che porteranno fino al Capodanno, festività comprese, la pista resterà aperta per pattinaggio libero, saranno organizzate esibizioni delle atlete degli Angeli del Ghiaccio con la campionessa Chiara Sartori, ed inoltre set silent disco, si balla in pista con cuffie e musica personalizzata.

Il 31 dicembre dj set a bordo della pista con brindisi di mezzanotte per salutare il nuovo anno con i pattini ai piedi. Il 1 gennaio spettacoli in pista con balli di gruppo. Il 6 gennaio festa dell’ Epifania con befane in pista che distribuiranno dolcetti.