Icaro & Band in Concerto al Crossroads

Data Zero Tour 2018. I più grandi successi della carriera di Renato Zero eseguiti dal vivo ed interpretati da ICARO accompagnato dalla sua band, per una serata unica in cui l'interprete presenta in anteprima la scaletta della stagione estiva. Un’accurata direzione musicale e l'originalità negli arrangiamenti, fanno della Icaro Band una delle situazioni più coinvolgenti e gradite al pubblico. La professionalità dei musicisti sommate all'elegante capacità interpretativa dell’artista, rendono lo spettacolo davvero unico nel suo genere.