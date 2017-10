Ialsaxophone Ensemble feat. Cicci Santucci al Cotton Club

Giovedì 12 Ottobre 2017 presso il Cotton Club : Ialsaxophone Ensemble feat. Cicci Santucci.



Ialsaxophone Ensemble, è un grande laboratorio di ricerca musicale afroamericana composto da musicisti provenienti da varie aree artistiche della scena musicale romana. Si riunisce tutte le settimane sotto la guida di Gianni Oddi storico saxofonista dell’Orchestra di Musica Leggera della Rai per approfondire e sperimentare nuove partiture e per affinare vari aspetti solistici ed interpretativi della storia del jazz e non solo. Ha già partecipato a concerti e rassegne importanti come: Festa della Danza Teatro Greco, Concerto per 100 Sax di Salvatore Sciarrino alla Galleria Nazionale di Arte Moderna, Concerti Jazz al Teatro dei Dioscuri, Teatro Tirso, Teatro dei Servi, Auditorium della Discoteca di Stato, Be-Bop Jazz Club, Teatro Il Cantiere, Teatro Le Salette, Music Inn Jazz Club, Jazz on the River “Barcone Sul Tevere”. La serata sarà illuminata dalla presenza di due pietre miliari della storia del jazz: Antonello Vannucchi e Cicci Santucci, artisti che hanno scritto da decenni la storia del jazz internazionale. Il programma del concerto, prevede musiche della storia del jazz tra le più importanti scritte da: Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Joe Zawinul, Jimmy Giuffrè, Marco Tiso, Adriano Piva, Gianni Oddi, Pino Iodice, Tito Puente.



CICCI SANTUCCI Inizia lo studio della tromba all'età di 13 anni con un maestro di banda, per poi approfondire gli studi con un insegnante di conservatorio. Consegue il diploma nel 1969 al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, dopo aver comunque già debuttato come trombettista nel 1956. Nel 1971 ottiene il diploma di arrangiatore al Berklee College of Music di Boston. È stato per più di vent'anni la tromba solista dell'orchestra della RAI; ha suonato e collaborato con molti tra i più importanti musicisti del Jazz mondiale (Lionel Hampton, Gato Barbieri, Kenny Clarke, Gil Evans, tra i tanti) e della composizione per cinema (Armando Trovaioli, Riz Ortolani, ed Ennio Morricone, per il quale ha inciso, fra le numerose colonne sonore, la parte della tromba solista nel film "La leggenda del pianista sull'oceano". Considerato uno dei "pionieri" del jazz italiano, ha partecipato ai più importanti Festivals internazionali, quali il Festival di Comblain La Tour (in Belgio nel 1961), il Festival di Montreux (in Svizzera nel 1967, con Antonello Vannucchi, Gegé Munari e Giovanni Tommaso), il Festival di Juan Les Pins (in Francia nel 1969, con Lilian Terry), ed altri. Le collaborazioni in Italia sono moltissime, fra le quali: Carlo Loffredo, Marcello Rosa...



Line Up

GIANNI ODDI SAX

CICCI SANTUCCI TROMBA

BEVERLY LEWIS VOCE

ANTONELLO VANNUCCHI PIANO

STEFANO NAPOLI CONTRABBASSO

MASSIMILIANO DI CRISTOFORO BATTERIA

MARINA ACERRA SAX

STEFANO ANGELONI SAX

MARIO BIONDI SAX

CARLA DE VIRGILIO SAX

GIORGIO GUARINI SAX

ANNA IMPELLIZZERI SAX BARITONO

MARCO MACOR SAX

LINO PASQUALETTI SAX

MASSIMILIANO PERUGINI SAX

ADRIANO PIVA SAX

PAOLO PIVA SAX

TIZIANO LIBURDI SAX

LUIGI MARTINI SAX

SANDRO PERELLI SAX

MARIA GRAZIA LANZAFAME SAX



Cotton Club

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

0685352527



ingresso libero