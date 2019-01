Ialsaxophone ensemble al Cotton Club

Ialsaxophone Ensemble, è un grande laboratorio di ricerca musicale afroamericana composto da musicisti provenienti da varie aree artistiche della scena musicale romana. Si riunisce tutte le settimane sotto la guida di Gianni Oddi storico saxofonista dell’Orchestra di Musica Leggera della Rai per approfondire e sperimentare nuove partiture e per affinare vari aspetti solistici ed interpretativi della storia del jazz e non solo. Ospiti della serata saranno jazzisti già affermati come: Aldo Bassi apprezzato solista anche in campo internazionale, Alessandro Bonanno, pianista e compositore di grande levatura, Claudia Marss cantante di grande esperienza internazionale



Il programma del concerto, da non perdere, prevede musiche della storia del jazz e della tradizione brasiliana tra le più importanti scritte da: Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Jimmy Giuffrè, Adriano Piva, Antonio Carlos Jobim, Ernesto Nazareth, Marina Acerra, Aldo Bassi, Javier Girotto, Aldo Bassi, Cicci Santucci, Hanry Mancini, Gerry Mulligan, Herbie Hancock, David Raksin, Jim Kelly. Special Guest: Aldo Bassi (Tromba), Alessandro Bonanno (Piano), Claudia Marss (Voce) con il Laboratorio di Musica Corale Brasiliana.



Cotton Club

Via Bellinzona 2

info@cottonclubroma.it

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 10 euro



Line-up

Gianni Oddi, Sax

Claudia Marss, Voce

Alessandro Bonanno, Piano

Stefano Napoli, Contrabbasso

Massimiliano Di Cristoforo, Batteria

Aldo Bassi, Tromba

Marina Acerra, Sax

Stefano Angeloni, Sax

Carla De Virgilio, Sax

Marco Macor, Sax

Massimiliano Perugini, Sax

Adriano Piva, Sax

Tiziano Liburdi, Sax

Sandro Perelli, Sax

Massimiliano Raffa, Sax

Peppe D'argenzio, Sax

Daniela Di Scala, Sax

Stefano Garofoli, Sax

Giamila De Rienzi, Sax

Pierluigi Pisano, Sax