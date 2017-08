I will wait for you al MACRO Testaccio

I will wait for you: le parole di una dichiarazione d’amore, l’inizio di un’attesa, lo svilupparsi di una distanza. Nulla di tutto ciò abita concretamente lo spettacolo a cui Arno Schuitemaker dà questo titolo.

Lungi dal creare una coreografia dal gusto narrativo, il coreografo olandese (già a Romaeuropa nel 2014 nella sezione dedicata alla nuova danza europea) ha deciso, infatti, di avvicinarsi a un trend più performativo e minimalista, prosciugando la danza di ogni orpello e articolando una pièce basata su un unico movimento. Qualcosa di profondamente scientifico, d’altronde, anima da sempre i lavori di Schuitemaker, diplomatosi in danza contemporanea solo dopo aver conseguito una laurea in ambito tecnologico e da sempre interessato alla teoria dei ‘neuroni specchio’.

Così, I will wait for you, pur trovando spunto nei sentimenti realmente esperiti durante una relazione a distanza, sviluppa un linguaggio astratto: tre danzatori affiorano lievemente dal buio, differenti tonalità di luce modificano la percezione dei loro corpi e dello spazio mentre un coraggioso ambiente sonoro avvolge gli spettatori. Schuitemaker presenta il suo spettacolo più intimo e riflessivo; un’esperienza viscerale in cui lo sguardo dello spettatore e le sue aspettative assumono una funzione attiva.