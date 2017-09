I volti di Faust al Teatro India

Lo spettacolo è un grande affresco di immagini, sensazioni e colori propri della mitica vicenda del Dottor Faust. E’ il compimento di un viaggio artistico attraverso la mitica leggenda di Faust, è un’azione totale tesa a coinvolgere gli spettatori in un ritmo affascinante di cambi di scena realizzati attraverso la configurazione di spazi scenici configurati specificamente, per evocare un cosmo di ritmi e di emozioni suscitati dai testi di Marlowe, Goethe e Spies. “I Volti di Faust” è una messinscena dell’opera particolarmente originale concepita per attuare un confronto tra innovazione, spessore classico dell’opera e sensibilità del pubblico e fondata sull’idea drammaturgica che il Coro si rivelerà come il terzo personaggio principale della narrazione dopo Faust e Margherita. Infatti si ribellerà al ruolo di comprimario narrativo e si arrogherà il diritto di interpretare i personaggi principali, salvo appunto Faust e Margherita, di cui a volte diverranno i “doppi” in scena.

L’allestimento scenico e il coinvolgimento “vivo” di una multidisciplinarietà di linguaggi artistici: la poesia, il canto, la musica, la danza e la narrazione avranno una parte importante nell’innovatività dell’ideazione.



20 Settembre 2017 ore 20.45 Sala A Teatro India

22 e 23 settembre ore 20.45 Teatro Villa Flora

Abraxa Teatro

I VOLTI DI FAUST

Progetto scenico originale tratto dalle opere di Spies, Marlowe e Goethe

Drammaturgia, testo e regia di Emilio Genazzini

con Massimo Grippa (Faust), Francesca Tranfo (Margherita), David Capoccetti, Marta Conte, Danila Frucci, Valentina Greco, Alessia Luongo, Giuseppe Manzo, Giuseppe Navarra, Matteo Paino, Andrea Rivera.

Collaboratori scenici: Bartlomiej Adam Krzywda, Stefano Coronel, Francesca De Caroli, Giulia Genazzini, Alessia Salhi



“Faust vuole scalare la vetta dell’Olimpo ed essere come Giove in cielo/

Margherita cerca le stelle promesse nel libro del firmamento/ Coro e tu?/ Che vuoi?

Avrò finalmente il mio posto di Drago/Con avidità assaggerò pelle e voci dei personaggi…