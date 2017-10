L'associazione culturale Teatro Trastevere presenta:



14 e 21 ottobre

“I vestiti nuovi dell’Imperatore”

a cura della Compagnia Nomen Omen



SPETTACOLO PER BAMBINI



Lo spettacolo si ispira alla celebre fiaba danese che è, quasi per definizione, una fiaba dalla parte dei bambini. La storia gioca sul confronto tra la vanità dell’imperatore, il servilismo dei suoi cortigiani e l’innocenza del bambino che sul finale urla: “l’imperatore è nudo!” svelando la verità che nessun adulto ha avuto il coraggio di dire. L’innocenza dell’infanzia infatti, incapace di malizia, dice ciò che vede e vede ciò che è. La vanità di un imperatore e la stoltezza dei propri consiglieri diventano l’occasione per una divertente commedia adatta ad un pubblico giovane. Gags esilaranti e scenette acrobatiche, omaggio alle comiche del secolo scorso, raccontano le strampalate gesta del sovrano e della sua cerchia, impegnati fino allo sfinimento in assurde parate militari, comici cambi d’abito e ridicoli cerimoniali di corte.



Regia Danilo Zuliani

Cast Nomen Omen



SABATO 14 e 21 ottobre ORE 16:30

COSTO DEL BIGLIETTO: 7 EURO

Teatro Trastevere

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma