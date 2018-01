I VESTITI NUOVI DELL'IMPERATORE

Spettacolo per bambini e ragazzi

Di H. C. Andersen, Regia di Danilo Zuliani



Domenica 21 Gennaio ore 16:30 - inizio spettacolo ore 17:00

Biglietto unico € 8

Acquista o prenota la tua poltrona alla biglietteria ai numeri 0655340226 e 3711793181



Sinossi

“La giornata tipo di un imperatore vanesio e narciso: sveglia al mattino, toletta, parata, torneo delle contrade, spettacolo a corte. La cosa importante è che ogni occasione è buona per sfoggiare un nuovo abito. I problemi del regno possono anche aspettare!

Ma tra i servitori il malcontento serpeggia. Due di essi organizzano la loro personale vendetta. Lo scopo è di ridicolizzare l’imperatore di fronte al suo popolo. Decidono di spacciarsi per sarti fingendo di avere una stoffa particolare, che solo i più intelligenti possono vedere.

L’imperatore, gabbato dalla sua stessa vanità, si ritroverà a mostrarsi per quello che realmente è di fronte ai propri sudditi.

La verità viene gridata a gran voce ovviamente dalla voce dell’innocenza e dalla purezza: quella dei bambini”



Note di regia

Lo spettacolo si ispira alla celebre fiaba danese che è, quasi per definizione, una fiaba dalla parte dei bambini.

La storia gioca sul confronto tra la vanità dell’imperatore, il servilismo dei suoi cortigiani e l’innocenza del bambino che sul finale urla: “l’imperatore è nudo!” svelando la verità che nessun adulto ha avuto il coraggio di dire. L’innocenza dell’infanzia infatti, incapace di malizia, dice ciò che vede e vede ciò che è. La vanità di un imperatore e la stoltezza dei propri consiglieri diventano l’occasione per una divertente commedia adatta ad un pubblico giovane.

Gags esilaranti e scenette acrobatiche, omaggio alle comiche del secolo scorso, raccontano le strampalate gesta del sovrano e della sua cerchia, impegnati fino allo sfinimento in assurde parate militari, comici cambi d’abito e ridicoli cerimoniali di corte. Alcune scene, inoltre, si svolgono in platea in modo da coinvolgere ulteriormente il giovane pubblico nel dipanarsi della storia.



Cast

Compagnia Teatrale Nomen Omen

Adattamento teatrale Annette Muggianu, Danilo Zuliani

Regia Danilo Zuliani

Con Alessandra Cavallari, Luciano Giugliano, Alessandra Maccotta, Marco Zordan, Danilo Zuliani

Scenografie Anthony Rosa

Costumi Nina Morelli

Gallery