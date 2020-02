I Tre Tenori al Teatro Sala Umberto

Alessandro Fortunato, Francesco Fortes e Stefano Sorrentino, gli interpreti che hanno registrato il tutto esaurito per oltre 500 spettacoli a Sorrento dal 2016 ad oggi, presentano un evento inedito sul palcoscenico del Teatro Sala Umberto di Roma: "I Tre Tenori: Arie d’Opera, Napoli e Canzoni". Un concerto che sorprenderà il pubblico non soltanto per il grandissimo valore artistico e tecnico, ma anche per la perfetta intesa tra i tre giovani artisti. Il segreto del trionfo? Non solo le performance vocali e la capacità di coinvolgere gli spettatori, ma soprattutto l’estro e la passione tipici dei napoletani: «Prima ancora che artisti – raccontano Sorrentino, Fortes e Fortunato – siamo ragazzi semplici che adorano il contatto col pubblico. Ed è proprio questa la nostra forza».



IL PROGRAMMA

Ispirato al popolare format dei tre tenori L. Pavarotti, P. Domingo e J. Carreras, il programma musicale del primo tempo spazia dalle più grandi arie d’opera di Puccini, Verdi, Donizetti e Leoncavallo a brani celebri come Granada di Agustín Lara. Nel corso del secondo tempo, saremo condotti nella terra di Napoli con le note di Di Capua, De Curtis e gli altri grandissimi compositori partenopei. Insieme a questi, anche gli interpreti della canzone italiana che assurgono agli onori dei classici. C’è Dalla, che a Napoli ha lasciato ‘un piezz’ e core’, come testimonia con Caruso. C’è Modugno con Nel blu dipinto di blu. Ad accompagnare I Tre Tenori, l’Orchestra di Opera e Lirica, con il primo violino Elvin Dhimitri.