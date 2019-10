I tre Porcellini, spettacolo dei burattini

I TRE PORCELLINI

Spettacolo di burattini e attori



26 OTTOBRE 2019 ORE 16.30

27 OTTOBRE 2019 ORE 11.00



COSTO DEL BIGLIETTO 7€



SINOSSI

Un pomeriggio per i bambini con il teatrino dei burattini. La storia che narreremo oggi è quella dei tre porcellini, una fiaba che affronta il tema della crescita. I tre fratellini sono la rappresentazione del bambino che cresce, imparando ad ogni stadio un comportamento nuovo. Passando attraverso gli errori e le brutte esperienze. Come d’altronde accade agli adulti. Una fiaba classica che tutti i bimbi conoscono e questo ci permetterà di concederci delle divagazioni dal tracciato originale. La mamma è assente perché è un’attivista ed è andata ad Ariccia a partecipare ad una manifestazione di protesta alla festa della porchetta.

Il lupo è un bullo romano innamorato di una strega. La bella addormentata si inserisce nella storia alla ricerca della strega che la deve pungere con il fuso, ma che non si trova. I bambini saranno costretti ad aiutare il narratore a portare a termine la storia, ora interpretando gli uccellini, ora soffiando a più non posso per distruggere le case dei porcellini



CREDITS

Di e con Emanuela Maiorani e Vittoria Rossi



TARGET

Da 1 anno in su



N.B. Non si accettano prenotazioni telefoniche ma solo acquisti online o a botteghino (l'acquisto a botteghino è consigliato qualche giorno prima dello spettacolo per assicurarsi la disponibilità dei posti)