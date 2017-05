I templi del Foro Boario. Ercole e Portuno

I famosi templi del Foro Boario di Roma apriranno le loro porte in via straordinaria per la nostra associazione culturale. Un archeologo vi accompagnerà all'interno del tempio rotondo, il più antico in marmo conservato in città e del vicino tempio rettangolare, per raccontarvi la storia e le trasformazioni di questi suggestivi luoghi, che da templi pagani sono divenuti chiese cristiane. Si scopriranno molte sorprese e si sveleranno molte verità, a partire dai nomi della divinità a cui sono dedicati, non Vesta e la dea Fortuna, ma Ercole e Portuno. Una visita guidata assolutamente da non perdere! Quando Domenica 21 Maggio 2017 alle ore 11:45 Dove Piazza della Bocca della Verità, davanti al tempio rotondo Quanto La quota di partecipazione è di euro 10 a persona. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni "L'Asino d'Oro" Associazione Culturale cellulare: 346 5920077 e-mail: info@lasinodoro.it sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/templi-foro-boario-ercole-portuno/