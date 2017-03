I teatri di Roma antica

Così come accadeva nell'antica Grecia anche a Roma gli spettacoli teatrali godevano di una grande importanza nella vita quotidiana dei cittadini. Le farse, le commedie e le tragedie entrarono ben preso a far parte della cultura romana e per questo, all'interno della città, si fecero spazio tra le fitte maglie dell'abitato alcuni spazi dedicati ad essi. Ma non fu così semplice... Il perchè lo scopriremo insieme indagando le tracce archeologiche del Teatro di Pompeo, del Teatro di Balbo ed infine meravigliandoci di fronte alla monumentalità del Teatro di Marcello. Avremo modo di approfondire tutto il mondo che girava attorno ai ludi scaenici, tra istrioni, actores, maschere e tanto altro. Appuntamento: Sabato 25 Marzo ore 15.30 in piazza Campo de' Fiori (sotto la statua di Giordano Bruno). Contributo evento: 10 euro ★ Le nostre visite guidate e attività didattiche sono state progettate per essere inclusive, pertanto sono rivolte anche a persone con differenti disabilità, in particolare visiva. Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086