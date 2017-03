I Tarantolati di Tricarico sul palco dell'Auditorium. Un gruppo storico, ambasciatori della Taranta dal 1975, sono ormai il sinonimo di “energia in movimento”. Il cuore della tradizione di Tricarico, un atto sonoro che è un atto di fede, sopravvivenza e materia viva.

La possessione scioglie il passo di danza e le mani, sulle corde della chitarra o sulle pelli tirate dei tamburi, proseguono inesorabili la loro corsa verso l’ossessione. Nel 2015 sono stati scelti dalla regione Basilicata come ambasciatori della musica e della cultura Lucana per l’Expo 2015 nel padiglione Italia: è loro il brano ufficiale per la Capitale europea della Cultura “Matera 2019”.

Nel 2015 hanno festeggiato i primi 40 anni di attività, con l'uscita di una compilation presentata in occasione del Concertone del Primo Maggio a Roma. Ad Ottobre 2016 è uscito il loro nuovo CD “Terra che trema”.