I SPIT ON CANCER è uno spettacolo di teatro-danza sul tema del Cancro. I SPIT ON CANCER è un grido d'amore, un inno alla vita che coniuga insieme danza e tecnologia, teatro-danza e letteratura, psicologia e sociologia, portando avanti il concetto cosmopolita dell'essere umano nella sua essenza. I SPIT ON CANCER è un lavoro sulle emozioni, uno spettacolo che porta un messaggio d'amore, un messaggio universale. 4 danzatrici in scena ci trasportano nella sfera emotiva di chi vive la malattia; non ci sono filtri, le emozioni volano libere da qualsiasi giudizio, affrontando le varie tappe del dolore, della disperazione, della rabbia e poi del coraggio, della forza e della speranza. 4 donne che mettono in scena la fragilità e la forza dell'essere umano nella sua essenza, trovando il coraggio di guardarsi negli occhi e scoprire che non si è soli: condividere per ritrovarsi, condividere per stare meglio e godere di quello che la vita ci dona. 4 donne 'normali', nella loro semplicità , ognuna di una nazionalità diversa, a simboleggiare che siamo tutti uguali nell'anima, che non ci sono differenze razziali, di credo e di nessun genere nel profondo delle emozioni, ognuna attraverso le citazioni di grandi letterati e premi Nobel, racconta il proprio percorso nella malattia, dall'INNO ALLA VITA di Madre Teresa di Calcutta, a THE TEMPEST di Shakespeare, a LA PETITE MADELAINE di Proust, a SIDDHARTA di H.Hesse, ecc... 4 donne che fanno i conti con la vita, come tutti del resto, e qui la vita è rappresentata dall'albero della vita, costruito man mano da loro, la costruzione della vita, dalla nascita alle varie tappe…. Fino alla malattia, dove l'albero si spegne bruscamente per poi riaccendersi dalla forza di volere andare avanti.