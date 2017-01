I Sotterranei di San Crisogono a Trastevere

I sotterranei di San Crisogono conservano le vestigia di uno dei più antichi tituli sorti nella zona di Trastevere. A inizio '900 avvennero le prime scoperte della basilica paleocristiana ed in seguito a campagne di scavo vennero alla luce tesori inaspettati. Esempio di stratificazione urbanistica di estremo interesse, scopriremo cosa si cela nei sotterranei immergendoci letteralmente nella Storia tra antichi lacerti pittorici ed imponenti rovine, per far luce su quella che era la situazione topografica e urbanistica di Trastevere in epoca romana. Per info, costi e prenotazioni: inviare una e-mail a redazione@irradiazioni.it