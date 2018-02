I Sotterranei di S.Giovanni in Laterano

La domus dei Laterani e i Castra degli Equites Singulares



Una visita con permesso speciale del Vaticano per scoprire l'intricata area archeologica custodita sotto il livello della basilica Lateranense.

Il complesso comprende i resti della domus dei Laterani, i cui affreschi di I d. C. spiccano per la straordinaria raffinatezza e l'eccezionale stato di conservazione, e le poderose murature dei Castra Nova Equitum Singularium, la caserma della guardia a cavallo dell'Imperatore, istituita da Settimio Severo alla fine del II d.C.

Proprio qui, l’imperatore Costantino deciderà di costruire la prima basilica di Roma e della cristianità occidentale, trasformando così il Laterano in un luogo importantissimo per il destino della città.



Un'occasione speciale per conoscere uno dei momenti più avvincenti della storia di Roma.



La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica



Appuntamento: ore 14,45 presso l’Obelisco Lateranense (fronte Battistero Lateranense)

Costo della visita: 15 € (include il biglietto di ingresso e il diritto di prenotazione)



Attenzione, posti limitati!

Prenotazione Obbligatoria

CELL. +39 328.8071534 emanuela.sarracino@gmail.com