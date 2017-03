I sotterranei della Basilica di San Clemente

Un sito che rivela il fascino e la complessità del palinsesto storico di Roma. Dall'attuale basilica costruita nel XII secolo e decorata con uno splendido mosaico absidale, scenderemo nei sotterranei della primitiva chiesa del IV secolo che conserva tra i più importanti cicli pittorici medievali ritrovati a Roma. A un livello inferiore, troveremo le strutture di un isolato del II d.C. con i resti di un imponente edificio pubblico e di un'insula romana, trasformata successivamente in luogo di culto del dio Mitra. Infine rimangono le tracce di un quarta fase archeologica, i resti delle murature distrutte dall'incendio neroniano.Se non ci siete mai stati...è un sito da vedere! INFORMAZIONI GENERALI Appuntamento : h. 15.15 in Piazza San Clemente, 5. Quota di partecipazione: visita guidata €8 (Soci 2017), €10 (non Soci) + biglietto di ingresso ai sotterranei di €10. Durata: 2 h circa. Minimo partecipanti 8 persone, massimo 12. Prenotazioni entro sabato 25 marzo, h. 16.00. Dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo svolgimento della visita guidata. PRENOTAZIONI Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità: - inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com - telefonare (o inviare un messaggio) al numero: 393 31 00 313 Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!