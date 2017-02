I Sotterranei dell’École Française a piazza Navona

Una visita guidata che vi porterà alla scoperta della Roma Sotterranea. Al di sotto della famosa piazza Navona infatti si trova un luogo di straordinaria importanza: lo stadio di Domiziano. La visita di quest'area archeologica consentirà di compiere un viaggio indietro nel tempo per andare alla scoperta dei divertimenti nell'antica Roma, della storia dello sport e dei luoghi che furono costruiti nell'Urbe durante il corso dei secoli, per allietare imperatori e popolo. In più, sarà possibile scoprire l'evoluzione dell'area, trasformata oggi nelle piazza barocca più bella di Roma: Piazza Navona. Una nuova apertura, quella dei sotterranei dell'École Française da non perdere, per tutti coloro che vogliono approfondire ed esplorare il sottosuolo della città! Quando Domenica 26 Febbraio 2017 alle ore 11 Dove Piazza di Tor Sanguigna 13, davanti alla fermata dei taxi Costi La visita guidata prevede una quota di partecipazione di € 8 a persona, più il biglietto d'ingresso: intero € 4; gratis per i bambini sotto i 12 anni (tariffa riservata alla nostra associazione). La prenotazione è obbligatoria. Informazioni e prenotazioni "L'Asino d'Oro" Associazione Culturale cellulare: 346 5920077 e-mail: info@lasinodoro.it sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/sotterranei-ecole-francaise-piazza-navona/