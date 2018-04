I sepolcri repubblicani di Via Statilia sono una angolo di città unico, poiché celano all’interno importanti segreti che gettano luce sui riti funebri dell’antica Roma. La nostra visita guidata, con apertura straordinaria, ci permetterà di accedere in un sito solitamente chiuso al pubblico, accompagnati da un archeologo, che in modo semplice e chiaro spiegherà la storia del sepolcro e la sua importanza. Potrete inoltre vedere con i vostri occhi e toccare con mano vari tipi di sepoltura che si sono susseguiti nei secoli, imparando tante nuove curiosità sul passato della città. Un viaggio nel tempo imperdibile!



Quando

Domenica 15 Aprile 2018 alle ore 11:15



Dove

Via Statilia all’angolo con via di Santa Croce in Gerusalemme



Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona, più il costo del biglietto d’ingresso: intero euro 4, ridotto euro 3. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/apertura-straordinaria-sepolcri-repubblicani-via-statilia/