I Senzaterra approdano sul RoofTop La Grande Bellezza

Il programma di musica live sulla terrazza La Grande Bellezza prevede per il 22 settembre, alle ore 20.00, un evento di taglio assolutamente originale e coinvolgente. Si esibirà, infatti, un gruppo di artisti molto affiatati che da tempo si dedica con passione ed entusiasmo al culto della musica popolare, riscuotendo un meritato successo di pubblico e di critica.

Stiamo parlando dei “Senzaterra” (Francesco Ciccone: violino; Antonio Merola: tamburi a cornice e voce; Marta Ricci: voce; Marco Mandana Rufo: fisarmonica; Matteo Santi: batteria; Gianluca Stracca: basso; Walter Vespertini: chitarra), che – tra l’altro – hanno all’attivo alcune incisioni di successo, a cominciare dal fortunato album “Sulu ‘na strada”. E’ davvero un appuntamento da non perdere, soprattutto per chi apprezza i testi dialettali provenienti dalla cultura popolare ed ama farsi travolgere dagli scatenati ritmi delle canzoni della tradizione mediterranea e romana; non perdetevi i saltartelli, le pizziche, le tammurriate e le tarantelle che sono il piatto forte del variegato repertorio dei “Senzaterra”!