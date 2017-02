I segreti dell'Isola Tiberina

Non tutti sanno che nei sotterranei dell'isola sgorga una fonte miracolosa, che i Romani hanno da sempre sfruttato per guarire le malattie. Con un permesso speciale avremo accesso alla Cripta sotterranea della chiesa di San Bartolomeo, dove insistono ancora i blocchi di pietra del Tempio di Esculapio (III a.C.) e dove ha origine la fonte miracolosa. Ne seguiremo poi il percorso attraversando il Ponte Fabricio e arrivando a Piazza delle Cinque Scòle (Piazza Giudia), raccontando come nei secoli la tradizione dell'acqua miracolosa ha cambiato la storia della città e dei suoi abitanti. Informazioni utili Appuntamento: ore 15.30 Piazza di San Bartolomeo all'Isola, 22 Quota di partecipazione: 10€ + offerta€3+tessera Altair 2016 (€5) Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair