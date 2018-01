I “Preludi” di Marco Marziali al Policlinico Gemelli

Roma. Nell’ambito dei “Concerti del Mercoledì” organizzati nella hall dell’ospedale, Marco Marziali, medico immunologo, presenta mercoledì 17 gennaio alle ore 17 il suo ultimo libro, “Preludi” (Augh! Edizioni), con letture di Francesca De Seta e accompagnamento musicale di Luca Bianchi.



Come quelli di Chopin, anche questi “Preludi” sono “Brevi improvvisi o piccoli scherzi che racchiudono un’idea, uno spunto che quasi sempre nasce da sé”. Scritta all’indomani del sisma che, nell’agosto del 2016, ha distrutto il Centro Italia, questa raccolta presenta caratteristiche che la avvicinano a un romanzo, seppur breve e costruito su episodi. Diverse e tuttavia coincidenti, infatti, sono le linee che ne reggono la struttura: le emozioni che hanno scosso l’autore a seguito del terremoto che, tra gli altri, ha colpito anche i luoghi della sua infanzia; i suoi ricordi; la figura di Sultan, il “Piccolo Principe”, uno dei bambini che ha in cura nel Policlinico. E queste linee altro non sono che le direttrici dell’intera esistenza di Marziali, in un continuo equilibrio tra classicità e modernità che passa naturalmente attraverso la Musica, i sensi – vista e udito – e, soprattutto, la memoria.



Marco Marziali è medico specialista in Immunologia Clinica. È nato a Porto San Giorgio (FM) nel 1970 e vissuto fino all’adolescenza a Montelparo, un piccolo paese sulla collina in provincia di Fermo. Vive a Roma da quasi trent’anni. Si occupa di immunodeficienze ed emoglobinopatie. Nel 2016 ha pubblicato per i tipi di Alter Ego il romanzo La Quarta Ballata.