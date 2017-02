SABATO 4 MARZO 2017 L'Associazione Oroincentri ospiterà la PRESENTAZIONE della II EDIZIONE del LIBRO "C'ERA UNA VOLTA…HOMO" di FLAVIA SALOMONE Lo spazio dell'Associazione Oroincentri di Roma ospiterà - SABATO 4 MARZO 2017 ORE 17:00 - la presentazione della seconda edizione del libro "C'era una volta…HOMO", scritto dalla divulgatrice scientifica Flavia Salomone [Edizioni Espera | Collana ArcheoRacconti 4 | 2016]. In questa occasione verranno lanciate alcune attività educative che l'Associazione in collaborazione con Flavia Salomone dedica esclusivamente ai bambini. Il fortunato volume, pubblicato nel 2014 in una sua prima edizione, ha come obiettivo quello di colmare un vuoto editoriale: nel corso della presentazione l'autrice ripercorrerà i momenti salienti del meraviglioso viaggio della nostra specie. Accolto con successo e notevole interesse nelle scuole elementari come utile supporto per approfondire i temi affascinanti dell'evoluzione dell'uomo, col tempo è diventato un progetto di divulgazione scientifica che sta girando l'Italia - scuole, musei, aree archeologiche - con il fine di avvicinare i più piccoli a scoprire, attraverso le tracce scolpite nel tempo, il cammino della nostra specie e recuperare così le nostre origini più remote. Attraverso laboratori ludico-didattici sull'evoluzione, sulla preistoria (creativi e linguistici), sul mestiere dell'antropologo, i bambini vengono direttamente coinvolti in attività finalizzate a far comprendere e cogliere "con mano" quelle che sono state le dinamiche del processo evolutivo che in circa tre milioni di anni, a partire da un misterioso antenato africano, hanno dato vita alla nostra specie. Da luglio 2015, C'era una volta Homo è anche una pagina Facebook (www.facebook.com/preistoricamente) che, oltre a proporre gli appuntamenti promozionali e laboratoriali, offre una selezione sulle novità della ricerca nel campo della paleontologia e della biologia delle popolazioni del passato. L'AUTRICE Flavia Salomone è nata a Roma, dove si è laureata in Biologia con indirizzo Antropologico nel 1990 presso l'Università degli Studi "La Sapienza". Per alcuni anni ha condotto ricerche sulla biologia delle popolazioni umane del passato su campioni scheletrici di epoca romana (I-III sec. d.C.) presso il laboratorio di antropologia del Museo "Giuseppe Sergi" dell'Università di Roma "La Sapienza" e presso il Museo Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini" di Roma. Attualmente, con C'era una volta…Homo, sta proponendo un progetto di divulgazione scientifica che sta girando l'Italia - scuole, musei, aree archeologiche - con l'obiettivo di avvicinare i più piccoli a scoprire, attraverso le tracce scolpite nel tempo, il cammino della nostra specie e recuperare così le nostre origini più remote. Sabato 4 febbraio 2017 | ore 17.00 Associazione OROINCENTRI [Via Alberico II n. 37 - Roma] EVENTO A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Per info sull'evento: segreteria associazione oroincentri@hotmail.it