I Power Rangers a Valmontone

Sabato 8 Settembre i Power Rangers arrivano a Valmontone Outlet

I guerrieri colorati più famosi degli anni 90 vi aspettano per una festa straordinaria.



Dalle 11 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 sarà allestita una vera Ranger School con aree gioco e attività per diventare un vero guerriero Ninja, angoli con facepainting e trucco da Ranger, giochi colorati e piccole prove da superare.



Durante il pomeriggio potrete incontrare i Power Rangers e alle 18,00 vivere le emozioni di una sfida contro le forze del male, in uno show sui 25 anni dei Power Rangers.



A seguire incontro, foto e autografi con i Power Rangers.

Ingresso gratuito

Manda una email con oggetto “PR Valmontone” a info@leftloop.com e ritira un gadget durante l’evento



Valmontone Outlet

Via della Pace

00038

Valmontone (Roma)

Telefono 06/9599491

https://www.facebook.com/events/273616840034001/?ti=icl