I POMERIGGI D'OPERA - SPECIALE NATALE



TEATRO FLAVIO

SABATO 22 DICEMBRE 2018 – ORE 18:00

Grandi concerti strutturati in due parti: nella prima parte si ascolteranno le arie d'opera più celebri mentre nella seconda saranno proposte le più belle canzoni popolari del repertorio napoletano e nazionale. Il tutto eseguito da prestigiosi cantanti professionisti, che si esibiranno in un'atmosfera informale dove la platea sarà di volta in volta coinvolta nelle esecuzioni e invitata ad interagire con gli artisti sul palco: sarà come passare un pomeriggio tra amici ascoltando dell'ottima musica.



Esecutori di prestigio accompagneranno e coinvolgeranno il pubblico lungo un percorso disseminato di classici immortali: da "O mio babbino caro" a "Una furtiva lacrima", passando per "Tu che m'hai preso il cuor", "Vissi d'arte", "La donna è mobile", proseguendo con “Core ngrato”, “Funiculì funiculà”, “Parlami d’amore Mariù” e molto altro ancora.



La scaletta del concerto del 22 dicembre prevede l'inserimento di brani legati al periodo natalizio.



SCALETTA CONCERTO



Preludio da “la Traviata” (Verdi) pianoforte

1) Ideale (Tosti) T

2) Ah! Per sempre io ti perdei (Bellini) B

3) O mio babbino caro (puccini) MS

4) Tu che m’hai preso il cuor (F.Lear) T

5) Largo al factotum (Rossini) B

6) Stride la vampa (Verdi) MS

7) Una furtiva lacrima (Donizetti) T

8) O Carlo ascolta (Verdi) B

9) L’amour est un oiseau rebelle (Bizet) MS

10) Bella siccome un angelo (Donizetti) B

11) E lucean le stelle (Puccini) T

12) Votre toast (Bizet) B



Intermezzo dalla cavalleria Rusticana (Mascagni) pianoforte



13) Core ‘ngrato (napoletana) B T MS

14) ‘A Vucchella (napoletana-Tosti) T MS

15) Tu ca nun chiagne (napoletana) B

16) Marchiare (napoletana-Tosti) B T MS

17) Dicitencello vuje (napoletana) B T

18) Là ci darem la mano (Mozart) B MS

19) Parlami d’amore Mariù T B MS





Brani Natalizi:

20) Tu scendi dalle stelle

21) Bianco Natale

22) Adeste fideles

23) Minuit chretien





Gli esecutori:



Irene Giuriati – mezzo soprano

Marco Velletrani – tenore

Lino Avendola – baritono

Leonardo Angelini – piano



Teatro Flavio

Via Giovanni Mario Crescimbeni, 19

(zona Colosseo)

00184 Roma

Tel. 06 70497905

www.teatroflavio.it