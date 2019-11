I Pomeriggi d'Opera

Sabato 30 novembre - ore 17:30



Un evento straordinario, dedicato agli amanti del Bel Canto e a tutti quelli che vorranno trascorrere un momento piacevole tra cultura e buona musica



Nella splendida cornice del Teatro Flavio, un viaggio straordinario sulle note delle più belle arie d'opera e melodie popolari italiane. Cantanti d'opera di grande talento si esibiranno in un raffinato repertorio d'autore, con l'accompagnamento musicale di esperti esecutori. Da Verdi a Puccini, da Mozart a Schubert, passando per Mascagni, Bixio e Umberto Giordano. Tanti i pezzi in scaletta, dall'Intermezzo della "Cavalleria Rusticana" alle eterne "E lucean le stelle" "Nessun dorma", "Celeste Aida", "Casta diva", "Non più andrai" e "Lascia ch'io pianga" e tanti altri, per passare poi ai classici intramontabili della canzone napoletana. Clima amichevole e atmosfere d'altri tempi per un pomeriggio all'insegna della grande lirica, a due passi dal Colosseo!



Irene Giuriati – mezzo soprano

Marco Velletrani – tenore

Saverio Cantoni – baritono

Tatiana Chiarini – piano