I Pomeriggi d'Opera al Teatro Flavio

Nella cornice del Teatro Flavio, un viaggio straordinario sulle note delle più belle arie d’opera e melodie popolari italiane. Esecutori di grande talento si esibiranno in un raffinato repertorio d’autore, accompagnati da affermati musicisti.

Da Verdi a Puccini, da Mozart a Donizetti nella prima parte, per passare poi ai classici intramontabili della canzone italiana e napoletana in particolare. Clima conviviale e atmosfere d'altri tempi per un pomeriggio all'insegna della grande musica, a due passi dal Colosseo!