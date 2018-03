I Pizzicaroli: i sapori di Umbria e Abruzzo nel cuore di Trastevere

I Pizzicaroli, il piccolo riflesso di Umbria e Abruzzo nella Capitale, raddoppia: la storica bottega di via della Fassa sbarca nel cuore di Trastevere, al civico 40 di via del Moro.

I Pizzicaroli a Trastevere

Emozioni e sapori unici: queste le particolarità de I Pizzicaroli dove potete trovare prodotti buoni e semplici come salumi, formaggi e vini prodotti da fattorie, cantine e aziende agricole piccole o addirittura piccolissime di Umbria e Abruzzo. "Niente tendenze - dicono dalla bottega - se non la natura e i suoi tempi".

I sapori dell'Umbria e dell'Abruzzo: "non solo due regioni, ma una filosofia di vita" che I Pizzicaroli hanno scelto di portare a Roma.

Inaugurazione de I Pizzicaroli

La nuova bottega de I Pizzicaroli aprirà in via del Moro giovedì 29 marzo, inaugurazione dalle 19 in poi con porchetta, taglieri e vini.