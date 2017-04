I particolari fanno la differenza

LA COMPAGNIA DEGLI SFACCIATI nuovamente in scena con una COMMEDIA "particolare"……. dove ci si commuove, si ride e si riflette !!! ""Il "passaggio" di ogni essere umano sulla terra, chiamato "vita", può avere lunga o breve durata. Non siamo certo noi a deciderlo, ma forse anche il nostro contributo è importante o almeno ci piace pensarlo. Che vita sarebbe se non ne fossimo almeno un po' protagonisti? La pensa così anche Maria, infermiera in un ospedale, che per convivere con le "disavventure dei suoi ospiti", ha scelto la fantasia e la speranza. Riuscirà, anche stavolta, nel suo intento? Alfonsina, Gianluca e Nando, suoi "ospiti del momento", avranno, grazie a lei, un riscatto?