Una passeggiata insolita ed unica per farvi scoprire i palazzi che "parlano", con le facciate più particolari ed affascinanti di Roma. Tra i vicoli intricati e le caratteristiche piazze si celano infatti, nascosti nel caos quotidiano, edifici curiosi che con le loro facciate vogliono raccontarci storie e leggende. Cammineremo con il naso all'insù per poter ammirare le tracce di antichi splendori, conoscere chi furono i proprietari e gli artisti più o meno noti che le realizzarono e ci stupiremo di quante meraviglie Roma ancora oggi conserva, senza dover entrare per forza in un museo! Quando Domenica 28 Maggio 2017 alle ore 19:00 Dove Piazza Capodiferro, davanti a Palazzo Spada Quanto Quota di partecipazione € 8 a persona, gratis under 18. Prenotazione Obbligatoria. Informazioni e prenotazioni "L'Asino d'Oro" Associazione Culturale cellulare: 346 5920077 e-mail: info@lasinodoro.it sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/i-palazzi-parlano/