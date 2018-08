I nomadi in concerto a Santa Severa

Venerdì 31 agosto sulla Spianata dei Signori I NOMADI in concerto a cura di Sevensounds. Cinquantacinque anni di successi tutti in una notte per celebrare la storia della band più longeva del panorama artistico italiano: I Nomadi.

Un nuovo live preparato per il loro tour estivo che accenderà gli entusiasmi dei fan al ritmo dei brani più belli della loro carriera.