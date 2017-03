Venerdì 7 aprile alle ore 17.00 presso la Biblioteca Nazionale in viale Castro Pretorio, 105 a Roma si terrà la presentazione del volume "I musicisti della provincia di Frosinone". L'evento ad ingresso gratuito. Interverranno Maurizio Mura Conservatorio Licinio Refice di Frosinone Orietta Sartori Istituto di Bibliografia Musicale di Roma A conclusione, momento musicale con la partecipazione del mezzosoprano Andrea Trueba e della pianista Marina Cesarale che eseguiranno musiche di autori frusinati. Manlio Maini Vespro d'Agosto, su versi di Gabriele D'Annunzio Inverno, su versi di Giovanni Pascoli Luciano Macioci ....E t'amo tanto anch'io! Licinio Refice Foglio d' album, su testo di Antonio Fogazzaro Ombra di nube, su versi di Emidio Mucci Stornelli montani Alipio Calzelli Le streghe, canzonetta romanesca Il volume presentato affronta le diverse attività delle più importanti figure musicali della storia presenti sul territorio dell'attuale provincia di Frosinone: cantori, cantanti, organisti, direttori, etnomusicologi, editori musicali, ecc… Queste figure, che hanno contribuito alla crescita musicale del territorio ciociaro, sono inserite in un quadro storico - culturale generale all'interno del quale ogni personaggio è ricordato per il proprio lavoro musicale. Una raccolta organica di informazioni e documenti che ha colmato una vistosa lacuna bibliografica e che fornisce materiale per altre, ulteriori ricerche.