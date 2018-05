I Musei Vaticani e la Cappella Sistina

I Musei Vaticani, i più belli al mondo, la Cappella Sistina, le Stanze di Raffaello e il Museo Pio Clementino si sveleranno ai vostri occhi in un appassionante tour serale di circa due ore e trenta durante il quale i nostri storici dell'arte vi condurranno tra i maggiori capolavori dell'arte antica e rinascimentale: dalle sale dei musei alle Stanze di Raffaello fino alla Cappella Sistina: sede del Conclave magistralmente affrescata da Michelangelo Buonarroti.

Intero percorso: terrazza del Belvedere, cortile del Belvedere, cortile ottagono, sala delle muse, sala rotonda, sala a croce greca, galleria dei candelabri, galleria delle carte geografiche, stanze di Raffaello, Cappella Sistina.

Durata 2h30 circa



VENERDI' 22 GIUGNO ORE 19.30



Appuntamento per ingresso prioritario senza fila: Piazzale antistante Musei Vaticani (davanti portone di uscita) Quota di partecipazione (gruppi aperti): 35€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 38€ intero, 26€ under 18, 2€ under 6

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876

Modalità di pagamento: bonifico anticipato* o carta di credito** entro mercoledì antecedente la visita



* il numero di iban sarà comunicato privatamente ad avvenuta prenotazione

** tramite prenotazione telefonica con nostro operatore