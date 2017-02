I Musei Capitolini e il Campidoglio

In occasione dell'ingresso gratuito previsto per la prima domenica del mese visiteremo insieme il complesso museale più antico al mondo, situato sul Campidoglio. I Musei Capitolini nascono quando, negli anni settanta del Quattrocento, papa Sisto IV dona al popolo romano alcune statue bronzee dall'alto valore simbolico. La collezione si arricchisce, poi, gradualmente inglobando anche celebri dipinti di Caravaggio, Guido Reni e Pietro da Cortona. Al loro interno sarà possibile ammirare opere ormai entrate nella nostra memoria collettiva come la celebre Lupa Capitolina, lo Spinario o la colossale testa di Costantino il cui pathos non lasciò indifferente neanche il grande Füssli...