I Mostri di Bomarzo e le Cascate di Fosso Castello. Costruito nel XVI secolo per volontà di Vicino Orsini, abile guerriero ed eclettico intellettuale, il "Bosco Sacro" rappresenta un unicum tra tutte le opere della sua epoca.

Disseminato di figure mitologiche e mostruose, di forte impatto emotivo e spesso di difficile interpretazione, questo giardino sui generis sarà in grado di trasportavi nel mezzo di una foresta stregata. Non meno affascinanti le vicine cascate di Fosso Castello, tra i luoghi preferiti di Pasolini, che decise di risiedervi per lunghi periodi.

Dimenticate siepi squadrate e le fontane di giochi d’acqua delle Ville principesche e preparatevi ad entrare in un mondo fatto di mostri, animali giganti, case pendenti e misteri esoterici.

Programma e Informazioni di Viaggio

Ore 10: Ritrovo a piazzale del Verano di fronte la Basilica di San Lorenzo fuori le Mura.

Ore 10,15: Partenza per Il parco dei Mostri di Bomarzo

Ore 11,45: Arrivo al Parco e ingresso.

Ore 11,55: inizio visita guidata (solo per chi interessato)

Ore 16: Trasferimento alle cascate del Torrente Castello

Ore 17,30: ritrovo al Pullman e partenza per Roma

Ore 19: Arrivo a Piazzale del Verano

COME PRENOTARSI:

Per prenotarsi è possibile acquistare il biglietto su www.tubevieioguido.it al prezzo di 20€

COSA INCLUDE IL BIGLIETTO:

Il biglietto include il viaggio di andata e ritorno a bordo del pullman e la visita guidata del Parco dei Mostri di Bomarzo (2 ore circa). Il biglietto di ingresso al parco ha un costo di 8€ (ridotto gruppi) e non è incluso nel prezzo.