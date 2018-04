I Morgan al Wishlist di Roma

Dopo più di un anno di assenza Morgan con la I festeggia la release del primo singolo che anticipa l’uscita del nuovo album al Wishlist di Roma



Il 14 aprile i Morgan con la i si esibiranno al Wishlist di Roma, in occasione dell’uscita del loro nuovo singolo “Questo grande sconforto”, che anticipa il loro nuovo disco previsto per l’autunno.



I Morgan con la i sono conosciuti per aver condiviso il palco con grandi artisti come gli Zen Circus, Levante e I Cani. Il 14 aprile esce il singolo “Questo grande sconforto”, registrato presso lo “Studio Nero” di Roma, con la produzione artistica di Marta Venturini e Morgan Colaianni e mixato da Christian Valente. “Questo grande sconforto” è una canzone di sconforto e rivincita, di rinuncia e di riscatto, di ansia e dolori di pancia. Una canzone che parla dello sconforto, ma soprattutto della certezza, che ha il sapore della speranza, di poterlo superare.

La semplicità dei loro testi e la freschezza dei loro suoni fanno dei Morgan con la i una band in cui è facile immedesimarsi: dal vivo i loro testi vengono cantati dal pubblico, molto partecipe, proprio grazie a quella serie di situazioni quotidiane di cui parlano.

La voce e le parole di Morgan Colaianni, si mescola perfettamente alle melodie cantautorali, mantenute originali dalla presenza dei synth e del sassofono, rendendo lo spettacolo originale e interessantissimo.