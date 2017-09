I misteri del Ghetto

Le tradizioni ebraiche miste al fragore della romanità si percepiranno in un crescendo di emozioni. Uno dei quartieri dalla storia più controversa. Nato dallo sfratto degli Ebrei anticamente stanziati nella prima Trastevere, il Ghetto di Roma è il secondo quartiere ebraico d’Italia, successivo per antichità solo a quello di Venezia.



La sua storia si dipana fra antiche mura, i resti del Portico d’Ottavia e del Teatro Marcello e meravigliose botteghe di vecchi artigiani, per non parlare delle chiese che sempre hanno popolato il quartiere.



Vi immergerete negli scavi nel cuore del Ghetto per poi proseguire con la storia di Santa Maria in Campitelli, la chiesa più importante del quartiere, una vera opera d’arte. Proseguirete poi con Piazza Mattei e la storia dei suoi aneddoti, per poi inoltrarvi per Via della Reginella e sbucare in Piazza Giudia.



Vi avvierete alla volta della chiesa di San Tommaso ai Cenci, scrigno di tesori incredibili aperta solo in rarissime occasioni. Terminerete il vostro tour con un aperitivo godereccio su Via Arenula, per gustare un croccante cartoccio di fritti presso “O’ Cartoccio”.

