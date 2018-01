I mercati di Traiano: visita nel Museo dei Fori Imperiali

Con la visita guidata al Museo dei Fori Imperiali si avrà l’opportunità di immergersi totalmente nel cuore dell’antica Roma. La suggestiva cornice dei Mercati di Traiano – esteso complesso del II secolo d.C. , costruito per sostenere il taglio del colle Quirinale e per ospitare gli ambienti destinati alle attività amministrative e commerciali- dal 2007 ospita una grande quantità di frammenti scultorei e architettonici recuperati negli scavi dei Fori Imperiali. In entrambi i lati di via dei Fori Imperiali si apre il grandioso sistema delle antiche piazze monumentali, sebbene sia impossibile oggi apprezzare il reale valore spaziale degli edifici che ne caratterizzavano l’aspetto. Per questa ragione è stato creato un museo in grado di accogliere gran parte dei frammenti scultoreo-architettonici provenienti dai Fori.

Lo scopo del Museo è proprio quello di ricostruire, con l’impiego dei resti originali, di calchi e integrazioni in pietra, parti importanti di ciascuna piazza: dal Foro di Cesare al tempio di Marte Ultore del Foro di Augusto, passando per le ricostruzioni del Tempio della Pace e del Foro di Nerva, fino all’ultima grandiosa piazza fatta costruire dall’imperatore Traiano. Durante la visita verrà inoltre illustrato il riadattamento e l’evoluzione dei Fori Imperiali e dei Mercati di Traiano nelle epoche successive, soprattutto durante il Medioevo, le cui tracce sono ancora visibili in costruzioni importanti legate al complesso, come la monumentale Torre delle Milizie.



La prenotazione è obbligatoria



 APPUNTAMENTO: in via IV Novembre 94, davanti all’ingresso del Museo, mezz’ora prima dell’inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all’associazione Esperide, un quarto d’ora prima per i soci iscritti.

 CONTRIBUTO PER LA VISITA: 9 euro, 6 euro per i già tesserati. Per gruppi di minimo 10 partecipanti, potrà essere incluso l’utilizzo degli auricolari al costo di 1,50 euro . Essendo la prima domenica del mese l’entrata al Museo è gratuita per i residenti a Roma e nell’area della Città Metropolitana. in caso contrario il biglietto d’ingresso è di 15 euro intero e 13 euro ridotto, per ulteriori sconti rimandiamo direttamente al sito del Museo: http://www.mercatiditraiano.it/informazioni_pratiche/biglietti_e_videoguide

 PER PRENOTARE: indirizzo email info@esperide.it; telefono:3331125444- 3394750696–3384682333–3498926716. I NUMERI SONO ATTIVI TUTTI I GIORNI DALLE 10:30 ALLE 20:30.

 COME ARRIVARE: Metro B – fermata Colosseo o Cavour; linea bus atac 40, 60, 64, 70, 170 fermata Nazionale-Quirinale; linea bus atac 51, 85, 87 – fermata Fori Imperiali-Campidoglio