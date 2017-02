★ Domenica 5 Marzo- ore 10 ★ INGRESSO GRATUITO PER I RESIDENTI A ROMA!!! Una geniale opera architettonica, distribuita su più livelli, posta a sostegno della retrostante collina del Quirinale: i Mercati di Traiano, costruiti all'inizio del II secolo d.C. e caratterizzati dal peculiare aspetto in cortina laterizia che rende gli edifici una novità assoluta rispetto alle sottostanti piazze marmoree dei Fori Imperiali, da essi dominate. Il complesso, ritenuto un luogo commerciale a partire dall'epoca fascista ma in realtà centro polifunzionale strettamente legato al sottostante Foro di Traiano, ospita oggi il Museo dei Fori Imperiali, nel quale sono confluiti i materiali pertinenti ai vari edifici forensi che caratterizzavano quest'area nell'antica Roma. Il riutilizzo della struttura, con molteplici funzioni differenti nel corso dei secoli, ne ha garantito la conservazione permettendoci ancora oggi di ammirarne le strutture nella loro interezza. Appuntamento: domenica 5 marzo alle ore 10 davanti all'ingresso del museo in via IV Novembre, 94. Contributo: 9 euro (comprensivi del costo degli auricolari); biglietto di ingresso gratuito per i residenti a Roma previa esibizione in biglietteria del documento di identità attestante la residenza. LA VISITA E' ORGANIZZATA DA SARA SARETTI - STORICA DELL'ARTE Vi ricordiamo che la prenotazione alle visite è obbligatoria: si ricorda inoltre che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 h ore precedenti l'evento che altrimenti verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@trasecoli.it / 345.2899851