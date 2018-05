Marmediterra con Neo al Teatro Agorà

Il 7 maggio il gruppo di musica mediterranea Marmediterra presenta il primo disco al Teatro Agorà e coinvolge il pubblico nella scelta dei brani



“Neo” è il nuovo concerto dei Marmediterra, che si terrà lunedì 7 maggio alle 21.00 al Teatro Agorà di Trastevere (via della Penitenza 33, Roma). Il “progetto Marmediterra” coinvolge musicisti provenienti da paesi stranieri del Mediterraneo con l'intenzione di riprodurre arrangiamenti sperimentali con estratti della cultura araba, balcanica e popolare del Sud Italia. Membri stabili del gruppo sono Vincenzo De Filippo (pianoforte, flicorno e voce), Giovanni Campanella (batteria), Luca Cipriano (clarinetto), Andrea Filippucci (chitarra), Stefano Napoli (contrabbasso). All’Agorà i Marmediterra presenteranno il primo disco eseguendo ben 18 brani dal vivo e giocando con il pubblico. Sarà infatti distribuito un foglio tra gli spettatori con la scaletta del concerto e sarà chiesto loro di scegliere le 13 canzoni che confluiranno nel disco. Chi lascerà la propria email riceverà un brano in omaggio in formato mp3.



Il concerto è organizzato dall'associazione More than Gospel, che oltre al gruppo di musica mediterranea Marmediterra, conta un coro gospel soul di oltre 50 elementi e un ensemble di world music, e che organizza corsi di tecnica e di interpretazione vocale. Un’associazione che, partendo dal canto, si allarga a esperimenti di vario tipo sempre con la musica e la cultura al centro.



I biglietti per il concerto, del costo di 10 euro, sono acquistabili direttamente presso il Teatro Agorà o prenotabili allo 06/6874167.