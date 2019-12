I Mandolini suonano a Natale

Questo Natale, nella splendida cornice dell'Auditorium Parco della Musica, Opera in Roma in collaborazione con il Maestro Mauro Squillante dell’Accademia Mandolinistica Napoletana proporrà un viaggio suggestivo tra Melodie Napoletane e Canti della tradizione Natalizia, atmosfera e magia in questo periodo di festa. “I Mandolini di Napoli suonano a Natale!”, con una formazione che vede la presenza dei Maestri Mauro Squillante, Luca Petrosino, Massimiliano Del Gaudio, Luigi Del Gaudio ai mandolini, Adolfo Tronco alla mandola, Leonardo Massa al mandoloncello, Lorenzo Marino alla chitarra e Matilde Squillante al basso. Le parti cantate saranno affidate all’elegante voce di Valentina Assorto.



PROGRAMMA

Aria (F. Durante)

Pastorale Barbella (Barbella – De Simone)

Bianco Natale (White Christmas)

Notte Silente (Stille Nacht)

Tarantella di Calace

Scetate Valentina Do

Canzona Appassionata

Mandulinata a Napule

Era de Maggio

Tarantella di Ricci

’A canzone ’e Napule

Maria Mari’

I’ te vurria vasa’

’E spingule francese

Quando nascette Ninno

