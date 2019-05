I Magici, spettacolo di prestigiatori illusionisti

La magia, un’arte antica dal fascino senza tempo, intrisa di segreti ti trascina nel mistero... lo stesso si può dire di Roma, la città eterna.

È qui che potrete incontrare i Magici, “i maghi de Roma”, un gruppo di prestigiatori illusionisti che vi condurrà nei meandri dell’arte prestigiatoria. Un laboratorio-spettacolo dove tutti i talenti della magia romana tra destrezze di mano, giochi mentali, piccole e grandi illusioni rievocheranno il fascino della città eterna con un tocco contemporaneo e originale senza tralasciare stupore e divertimento.

I Magici vi aspettano con uno spettacolo sempre nuovo e originale, ogni seconda domenica del mese.



Con

Andrea Romanzi - Mago VeraMente

Mago Pinko

MAGO MANFY

Simone Angelini

.... e tanti altri ospiti a sorpresa!



Quando? Domenica 12 maggio, aperipizza ore 20.15, spettacolo ore 21.00

Dove? Al Teatro IF, via Nomentana 1018 - Roma

Parcheggio gratuito in Via Gennaro Righelli 78 (salendo le scale ci si trova davanti a Via Nomentana 1018)



Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: 342.6864372 (anche sms e whatsapp) o prenotazioni@teatroif.it