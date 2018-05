L’Ass. di Promozione Sociale C’MON! & I Love Mum in collaborazione con #STAPPAMAMMA e Kino Kids organizzano I Love Mum Day al Monk

Una giornata da passare insieme, dedicata a mamme, papà e bambini in occasione della festa della mamma

Un Pic Nic nel giardino del MONK, tra relax, musica, laboratori, giochi e molto altro.

● Pic Nic

Si mangia tutto il giorno con la cucina del Monk e l’apetta di Frigo

● Area Giochi

Il giardino del Monk ha un comodo spazio esterno con scivolo e giochi adatto anche ai bimbi più piccoli e per i più grandi, campo di basket, biliardino e pin pong

● Area BabyCare

Un’area giochi dedicata ai bambini dai 18 ai 36 mesi

● ● ● 15.00 – 19.00 ● ● ●

Un servizio di babysitteraggio per i più piccoli gestito dalla cooperative “Le piccole cose”.

Uno spazio sicuro in cui bambini possono sperimentarsi in attività che stimolano il “pensiero”, il “fare” e lo “stare insieme” anche attraverso laboratori dedicati.

INFO E PRENOTAZIONI: lepiccolecose2016@gmail.com

CONTRIBUTO: 5€ ora

www.babysmall.it

● Laboratori

Durante tutta la giornata tanti laboratori per coinvolgere i bambini

● ● ● 12.30 ● ● ●

ScienzImpresa Monkidz - Festa della Mamma

la Scienza si impara giocando, con i laboratori di ScienzImpresa

Età 04-11 anni. Contributo di partecipazione: 5€

Prenotazioni: eventi@scienzimpresa.com



● ● ● 15.00 ● ● ●

Scuola Romana Di Circo

Laboratorio di Giocoleria.

Partecipazione gratuita. Età dai 6 anni.

www.scuolaromanadicirco.net



● ● ●16.00 ● ● ●

Kikids - mestieri per gioco

Falegnami e giardinieri all’opera!

Legno, morsetti, colla e pennelli saranno a disposizione di ogni bambino per creare tante scatoline che poi riempiremo di terra e piantine. Ognuno potrà portare a casa il suo vasetto di legno con un bel fiore colorato.

Dai 4 anni

PRENOTAZIONI: info@kikids.it

CONTRIBUTO: 12€

www.kikids.it



● ● ●17.30 ● ● ●

COLORARE LA MUSICA

Laboratorio di ascolto e pittura.

L'artista Agnese Ricchi in collaborazione con Miz Kiara

dirige un laboratorio pittorico per fare interpretare la musica con i colori. Partecipazione gratuita per tutte le eta’

www.agnesericchi.com



● ● ●18.30● ● ●

Cinema a cura di Kino Kino Kids

COCO, film d'animazione di Disney Pixar. Durata 109 minuti.

I bimbi potranno accedere liberamente alla sala cinema, mentre i genitori si deliziano con un ricco aperitivo ;)

● Musica

Baby Dancefloor By Marras