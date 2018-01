“I giorni”: al Senior Jag Cafè il nuovo romanzo di Mauro Cotone

Roma. Sabato 27 gennaio alle ore 18.30 il Senior Jag Cafè (via Cupra, 33) ospita la presentazione de “I giorni”, il nuovo romanzo di Mauro Cotone pubblicato dalla casa editrice Alter Ego. Con l’autore dialogherà il prof. Fabio Pierangeli, docente di Letteratura italiana e Letteratura di viaggio dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Le letture saranno a cura di Ilaria Bevere, attrice e doppiatrice.



Già autore e traduttore di testi di carattere storico e giuridico e di narrativa, Mauro Cotone torna in libreria con un romanzo che si rivela un monologo visionario. Il protagonista de “I giorni” si ritrova, da un momento all’altro, senza una spiegazione razionale, prigioniero del grande magazzino in cui lavora. Si aggrappa allora alle poche certezze che gli restano e quel magazzino, zeppo di ogni genere di articolo, diventa una sorta di biblioteca borgesiana. Per mantenere la lucidità, il protagonista senza nome del romanzo individua tutto ciò che si trova attorno, lo censisce con precisione, gli dà un nome, un ruolo, creando così un nonluogo, una terra al confine tra ragione e follia, realtà e immaginazione.

Un luogo della mente in cui forse tutto potrebbe essere possibile, in cui non ci sarebbe bisogno di alcuna spiegazione in un infinito, eterno hic et nunc.



Mauro Cotone, laureato in Scienze politiche ed ex dirigente amministrativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha tradotto e curato, su riviste di settore, testi di pensatori del primo socialismo inglese. Nel 1993 ha pubblicato, nel “Bollettino del Museo Bodoniano di Parma”, una ricerca sul carteggio di Bodoni con i suoi corrispondenti inglesi. Nel 2010 si è occupato di temi relativi al Risorgimento italiano, nel 2012 ha tradotto e curato “Il lavoro e i poveri nella Londra vittoriana”, prima traduzione italiana dell’opera del giornalista Henry Mayhew. Nel 2017 ha pubblicato “La forza della necessità – Antologia del Radicalismo inglese dei secoli XVIII e XIX”. Ha pubblicato due raccolte di racconti: “Tratti di penna” (2009) e “La casa di via Donatello” (2011) e il romanzo “La bicicletta di Rasputin” (2016).