I Giardini Incantati di Stefano Labbia

In data 20 Aprile presso la Libreria Metropolis sita in Via Renato Simoni, 65, avrà luogo, a partire dalle ore 19:30, la presentazione della silloge poetica "I Giardini Incantati" a firma di Stefano Labbia (Talos Edizioni). Seconda raccolta di liriche del giovane scrittore romano, classe 1984, che ha composto e raccolto le poesie scritte di suo pugno degli ultimi cinque anni. I versi di questa nuova raccolta, più maturi ed importanti, rispetto ai precedenti, ci trascinano in un giardino incantato fatto di sfumature vivaci e tinte forti. Versi, quelli presenti ne "I Giardini Incantati", che sono il frutto di varie esperienze di vita e di rapporti umani contrastanti, fra sentimenti e risentimenti, amarezze e dolcezze, comuni a tutti noi esseri umani, figli dei tempi antichi e moderni. Per cui la poesia del Labbia è, come ella stessa dice della vita, "severa e ilare al tempo stesso". Dicono di lui: «Stefano Labbia è un vero paroliere della poesia.» Michela Cenci - Giornalista - Eventi Culturali Magazine. «(Stefano Labbia usa) La poesia come motore del mondo e mezzo tramite cui esprimere grandi verità.» Cristina Biolcati - Giornalista - Oubliette Magazine «(...) La sua scrittura (del Labbia) snella, diretta e giovane come i suoi trent'anni è una breccia che sconvolge il lettore. Una lettura sulla quale specchiarsi e scombinare i capelli alle convinzioni preesistenti sull'amore, sul tempo, sulle occasioni e sulla natura di certi amori. (...)» L'altrove. Appunti di poesia. La prefazione del volume è a firma della poetessa e scrittrice Fiorella Cappelli (Premio finalista alla Cultura Letteraria al Concorso Internazionale di Anguillara Sabazia nel 2002, Premio Nazionale di Castel Morrone (CE) 2004), che introduce caparbiamente la poetica dell'autore. La postfazione è a cura della filosofa e scrittrice Maura Gancitano. Assiema al giovane autore sarà presente la poetessa Silvia Carone Fabiani ed altre personalità del mondo dello spettacolo e della cultura.